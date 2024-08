Tamberi ci prova, i medici ottimisti: «In gara anche con la febbre». L’azzurro parte per Parigi per mantenere la promessa

Ha lasciato il centro sportivo di Formia per l’aeroporto Fiumicino Gianmarco Tamberi, determinato a ogni costo a raggiungere Parigi. Il saltatore azzurro, oro a Tokyo, sarebbe ancora alle prese con la febbre alta. Da ieri Tamberi ha lasciato tutti col fiato sospeso per l’annuncio di un sospetto calcolo renale. Un ostacolo che però non gli dovrebbe impedire di scendere in pedana alle Olimpiadi, per quando in una forma non proprio ottimale.

Il programma delle gare

«Darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione». Così aveva promesso Tamberi ai suoi tifosi e soprattutto a sé stesso nel suo post sui social. L’equipe dei medici della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) ha fiducia nelle sue condizioni e nelle sue capacità di resilienza. Mercoledì 7 agosto sono previste le qualificazioni che prevedono una promozione diretta con un salto di 2,29 m. La finale sarà invece sabato 10 alle 19:10. Qui, se il suo percorso non avrà ulteriori intoppi, Tamberi incontrerà di nuovo l’amico-avversario Mutaz Barshim, il campione qatariota con cui ha condiviso l’oro olimpico tre anni fa.

