La Ue umilia Cina e Stati Uniti nel medagliere olimpico di Parigi 2024. Se fosse unita nello sport nessuno potrebbe resisterle

Se almeno nello sport l’Unione europea fosse unita, Ursula von der Leyen sarebbe oggi la star indiscussa del medagliere olimpico di Parigi 2024: alle ore 20 del 5 agosto, infatti, la Ue avrebbe già vinto 163 medaglie, quattro in più di quelle conquistate da Cina, Stati Uniti e Australia messe insieme (sono i tre Paesi che oggi guidano la classifica del medagliere). Anche se nelle singole discipline non verrebbero meno i primati cinesi e americani, unendo le sue forze l’Europa sarebbe la nazione più forte nello sport.

L’Europa ha già conquistato 52 ori contro i 21 della Cina e i 19 degli Usa

L’Unione europea oggi potrebbe contare già su 52 ori contro i 21 della Cina, i 19 degli Usa e i 13 dell’Australia, con un primato nel medagliere che non sarebbe più raggiungibile nei prossimi giorni. A vincere una medaglia d’oro per 12 volte è stata la Francia, per 9 volte è stata l’Italia, per 6 volte sono stati Germania e Paesi Bassi, mentre tre ori a testa hanno vinto Irlanda, Romania e Ungheria. Due ori a testa per Belgio, Croazia e Svezia. E infine un oro per Slovenia, Repubblica Ceca, Danimarca e Spagna. Complessivamente l’Unione Europea potrebbe vantare alla stessa data anche 50 medaglie d’argento (17 quelle della Cina e 29 quelle degli Usa) a cui aggiungere anche 61 medaglie di bronzo (14 quelle della Cina e 27 quelle degli Stati Uniti).

