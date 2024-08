Batosta per Gianluca Scamacca, rottura del legamento crociato: l’azzurro fuori almeno 6 mesi

Per Gianluca Scamacca, l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale di calcio, la stagione 2024 potrebbe già essere finita. Durante l’amichevole disputata ieri con il Parma il centravanti ha infatti subìto un infortunio che ora le visite mediche hanno quantificato: rottura del menisco, del crociato anteriore e del legamento collaterale. Per lui vorrà dire un lungo stop, secondo le prime stime di 5-6 mesi.

L’infortunio

Ieri i bergamaschi erano impegnati in un amichevole in trasferta contro il Parma allo stadio Ennio Tardini, sfida che si è conclusa per 4 a 1 a favore dei padroni di casa. All’inizio del secondo tempo Scamacca ha provato ad agganciare un pallone nell’aria di rigore avversaria e appoggiando la gamba si è infortunato. Da subito la situazione non era confortante: nell’uscire dal campo l’attaccante ha avuto bisogno del sostegno dello staff medico non riuscendo ad appoggiare la gamba offesa. Dopo il fischio finale, il centravanti ha lasciato lo stadio Tardini in stampelle.

Oggi l’operazione a Villa Stuart

Ora è arrivato il responso medico che lo terrà lontano dal campo almeno per la prima parte della stagione 2024/2025 ma soprattutto dalla finale della Supercoppa europea contro il Real Madrid in programma il 14 agosto. In mattinata è prevista l’operazione a Villa Stuart a Roma.

