Il coach di Marcell Jacobs espulso dalle Olimpiadi, spunta l’accusa di abusi sessuali da 3 donne: revocato il pass dal Canada

Il coach di Marcell Jacobs, Rana Reider, è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi dopo che è stato accusato di abusi sessuali da parte di tre donne. Secondo il Times, Reiner si è visto revocare il pass di ingresso ai Giochi dal Comitato olimpico canadese, dopo la scoperta che l’allenatore è stato denunciato da tre donne in Florida. Dopo che i casi sono emersi, la Usa Track & Field, l’associazione di atletica leggera statunitense, ha allertato il Comitato olimpico canadese durante lo scorso weekend. Nel caso non ci sarebbe alcun coinvolgimento della Federazione italiana atletica leggera, visto che Reider, 54 anni, che allena anche il campione olimpico dei 2000 Andre De Grasse, era accreditato per il Comitato canadese.

La protesta dell’avvocato sull’espulsione

Reider era in possesso di un accredito «P», che permette l’accesso ai luoghi delle competizioni e degli allenamenti per le persone considerate essenziali per la preparazione degli atleti. La conferma della revoca da parte del Canada è arrivata dall’avvocato di Reider, Ryan Stevens, che criticato il modo in cui si è comportato il Comitato olimpico canadese. Secondo l’avvocato di Reider, al suo assistito non è stato concesso nessun modo per difendersi dalle accuse.

La denuncia per vendetta e i precedenti

Stevens sostiene che una delle donne che ha denunciato l’allenatore di Jacobs aveva solo l’obiettivo di inficiare le prestazioni degli atleti allenati da Reider che devono ancora competere. Già lo scorso venerdì, però, la World Athletics aveva sollevato dubbi sulla decisione del Canada di concedere il pass a Reider. Il 54enne infatti aveva scontato 12 mesi di libertà vigilata, dopo aver ammesso di essere stato sanzionato da Us SafeSport. In quell’occasione, Reider era stato accusato di aver avuto una relazione con una sua atleta che «presentava uno squilibrio di potere» la sua posizione di potere con una sua atleta.

Le denunce in Florida

Il Times aveva rivelato che Reider era stato denunciato da tre donne, una delle quali anonima, in un tribunale della contea di Broward, in Florida. Si tratterebbe di atlete, che accusano l’allenatore di abusi sessuali ed emotivi.

Leggi anche: