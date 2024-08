Chi è Rana Reider, il guru che allena Marcell Jacobs e le accuse: le molestie sessuali e la condanna per la relazione con un’atleta

Il tecnico 54enne in carriera ha allenato diversi campioni olimpici e mondiali prima del velocista azzurro. Nel suo passato però non mancano ombre e accuse sui rapporti con le atlete

Quando l’anno scorso Marcell Jacobs, fresco campione olimpico con l’oro di Tokyo, aveva annunciato Rana Reider come suo nuovo allenatore, la notizia era stata accolta come un grande rilancio per la sua carriera. Da Roma si sarebbe trasferito a Jacksonville (Usa) per essere seguito dal coach statunitense, un punto di riferimento mondiale nella preparazione atletica di centrometristi e non solo. Questo perché Reider aveva allenato campioni come Trayvon Bromwell e Marvin Bracy ed è anche l’attuale coach del canadese André De Grasse. Già dal 2022 però si conoscevano le accuse di molestie sessuali a lui intentate e ora con le nuove denunce per abusi sessuali ed emotivi è arrivata l’espulsione dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

La carriera di Reider

Reider è cresciuto sui circuiti di atletica sin dai primi studi liceali. Nei primi anni si è specializzato nella disciplina del salto triplo che praticava anche. Ben presto però abbandona la carriera da atleta per dedicarsi a quella di allenatore, professione che porta avanti mentre frequenta il Riverside City College (California) e la California Baptist University dove si laurea in Chinesiologia. Da lì inizia la gavetta che lo porterà ai primi successi coronati nel 2011 con il premio di «Coach dell’anno», riconoscimento assegnatogli dall’ente sportivo USA Track & Field per aver portato a medaglia tre atleti nei Campionati Mondiali di atletica.

L’incontro con Marcell Jacobs

Da quel momento Reider alleva e colleziona futuri campioni mondiali e olimpici come il britannico Adam Gemili, gli statunitensi Trayvon Bromwell e Marvin Bracy e il canadese André De Grasse, oro olimpico nei 200 m a Tokyo 2020. Jacobs l’aveva scelto come suo allenatore a settembre 2023: «Chi non vorrebbe allenare il campione olimpico dei 100m? Jacobs ha talento e classe, sarebbe fantastico provarci e, a Parigi, regalare altri successi all’Italia», aveva dichiarato Reider alla Gazzetta dello Sport.

I precedenti: le accuse di molestie sessuali nel 2022

Mancava poco all’inizio della finale dei 100 m ai Mondiali di atletica in Oregon (Usa), quando Reider, allora coach della squadra statunitense, venne fatto allontanare dalla zona del pre-gara. L’allenatore era infatti coinvolto in un’indagine per molestie sessuali e gli era stato impedito di accedere alla zona. I suoi atleti vinceranno l’argento e il bronzo, mentre Reider sconterà 12 mesi di libertà vigilata per una relazione con un’atleta di 18 anni che allenava e con la quale avrebbe abusato della sua posizione di potere.

Le ultime accuse e l’espulsione da Parigi 2024

A Parigi 2024 Reider si è visto revocare l’accredito «P» per delle accuse di abusi sessuali ed emotivi mosse da tre donne della Florida. Nella decisione non è coinvolta la Federazione italiana atletica leggera perché Reider era accreditato con il Comitato canadese poiché è anche l’allenatore di André De Grasse.

