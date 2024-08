Blitz della polizia israeliana al ministero degli Esteri, i sospetti sul figlio di Netanyahu: l’inchiesta sui passaporti diplomatici

La polizia israeliana ha fatto irruzione negli ufficio del ministero degli Esteri a Gerusalemme nell’ambito di indagine sul rilascio di passaporti diplomatici concessi a persone che non avevano diritto. Il blitz è avvenuto dopo che da settimane era stata avviata l’indagine, con agenti sotto copertura che si erano infiltrati tra i funzionari del ministero degli Esteri israeliano. Secondo Haaretz, tra i passaporti diplomatici concessi sotto inchiesta ci sarebbe anche quello del figlio del premier Benjamin Netanyahu, Yair, che non soddisferebbe i criteri richiesti.

L’inchiesta: il ruolo dell’ex ministro Cohen

Come specifica il quotidiano israeliano, le indagini risalgono a diverse settimane fa. Già a dicembre la testata aveva rivelato che l’ex ministro degli Esteri Eli Cohen aveva ordinato l’emissione di passaporti diplomatici a potenti membri del suo partito Likud, in modo da ingraziarsi alcuni esponenti in una futura elezione alla Knesset, il parlamento israeliano. L’allora ministro aveva però scavalcato i funzionari del ministero che non avevano validato la concessione dei passaporti: i soggetti a cui venivano concessi non soddisfacevano i requisiti richiesti. I criteri di eleggibilità sono stringenti e chi non rientra in questi limiti può ricorrere a un esame da parte di una commissione che può concedere il documento per motivi di sicurezza nazionale o diplomatici. Nel mese di maggio il Ministero, sottoposto a pressioni, ha pubblicato i primi nomi di coloro che godono del passaporto, meno del 3% del totale. Tra questi c’era il figlio di Netanyahu, Yair.

