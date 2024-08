Ladri nella villa di Tom Hanks, il furto nella residenza da 26 milioni a Los Angeles: sospetti su altri casi

Una banda di ladri ha colpito la lussuosa villa di Tom Hanks e Rita Wilson a Los Angeles, forzando un vetro per introdursi nella dependance della proprietà. L’attore premio Oscar e sua moglie, entrambi fuori città al momento del furto, hanno subito il colpo in pieno giorno. L’allarme ha dato ai ladri solo pochi minuti per fare razzia nella casa, situata vicino all’abitazione principale, all’interno di un parco di 14mila metri quadrati a Pacific Palisades, con vista sull’Oceano Pacifico. Il valore degli oggetti rubati non è stato ancora comunicato dalla coppia, mentre la polizia di Los Angeles ha avviato le indagini senza, al momento, effettuare arresti. Tom Hanks e Rita Wilson sono le ultime vittime di una serie di furti che ha coinvolto altre celebrità come Bhad Bhabie, Sarah Hyland e Marlon Wayans.

La villa

Gli investigatori, riporta Tmz, non hanno confermato se considerano le denunce collegate tra loro, ma l’allarme resta alto tra le celebrità della città. Acquistata nel gennaio 2010, la proprietà di Hanks include una residenza principale con quattro camere da letto e cinque bagni, tre piani rivestiti in pietra calcarea, una cantina, una piscina con vista sull’oceano e un’ampia area di parcheggio alberato. Il valore complessivo dell’abitazione è di 26 milioni di dollari. Il furto è stato confermato solo di recente dalla Polizia di Los Angeles, ma risale a qualche settimana fa.

Leggi anche: