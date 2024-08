Tamberi più forte di tutto, l’errore al terzo tentativo non lo ferma: è in finale. L’azzurro soccorre l’amico Barshim

È in finale Gianmarco Tamberi dopo aver saltato 2.24 nella qualificazioni del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi. Il campione in carica è rientrato abbondantemente tra i primi 12, nonostante gli errori fino al terzo tentativo in cui puntava a 2.27. Qualificato anche l’amico e avversario Barshim, che a Tokyo vinse l’oro parimerito con l’azzurro. Tamberi ha soccorso il quatariota, dopo che si è fermato per un dolore al polpaccio. Stop che si è poi rivelato solo un crampo. Qualificato anche l’altro azzurro Stefano Sottile, fermo anche lui a 2.24. La finale è in programma sabato prossimo.

La buona notizia dal termometro

La febbre è passata per Gianmarco Tamberi, Poche ore prima della gara, Tamberi aveva mostrato la foto del termometro che segna 36.3. Segno che la febbre era ormai passata, dopo i fastidi degli ultimi giorni prima di partire per Parigi. Tamberi era anche finito in ospedale per un sospetto calcolo renale. Un imprevisto che rischiava di far saltare la partecipazione ai Giochi di Parigi del campione olimpico in carica nel salto in alto.

Instagram / Gianmarco Tamberi | La foto del termometro che certifica la febbre passata per Tamberi

La sfida alla vigilia della gara

Nulla però era sembrato frenato davvero il capitano azzurro dallo scendere in pista. Ancora fino a ieri, Tamberi non aveva dubbi al di là delle sue condizioni di salute: «Domani sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita». L’atleta azzurro aveva poi aggiunto: «Non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare».

