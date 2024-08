Terremoto in Giappone, due scosse di magnitudo 6.9 e 7.1. Timori per l’allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il Sud-Ovest del Giappone. La scossa è avvenuta a meno di 20 miglia dalla costa di Miyazaki. A seguire, vi è stata una seconda scossa di magnitudo 7.1 al largo dell’isola meridionale di Kyushu. Sebbene in un primo momento era circolata l’ipotesi allerta tsunami per diverse regioni nelle isole giapponesi sudoccidentali di Kyushu e Shikoku, con un possibile innalzamento del mare fino a un metro, il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha precisato che per il momento non c’è da segnalare una allerta tsunami.

L’allerta tsunami

Il governo di Tokyo ha comunque diramato un allerta tsunami, considerando concreto il rischio che le onde prodotte dalle due scosse possano colpire la costa meridionale del Paese, in particolare le isola di Kyushu e Shikoku.

