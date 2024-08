Olimpiadi di Parigi, per Iapichino ennesima medaglia di legno. Velasco però porta le azzurre del volley in finale

Finora nessuna azzurra era riuscita ad arrivare fin lì. Battuta la Turchia in tre set. Quarto posto per Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo

Ll’Italvolley femminile è per la prima volta in assoluto nella finalissima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le azzurre battono la Turchia 3-0 (25-22, 25-19, 25-22). Domenica alle ore 13, le azzurre di Julio Velasco si giocheranno la medaglia d’oro contro gli Stati Uniti che oggi hanno superato nell’altra semifinale il Brasile.

Larissa Iapichino allo Stade de France a Saint Denis, France, 08 agosto 2024. Foto Ansa/EPA/RONALD WITTEK

Olimpiadi, il sogno sfumato per il salto in lungo di Iapichino: «Sono stata scema»

Ma se da una parte si sogna per l’oro dall’altra ci si deve accontentare del legno. Chiude al quarto posto l’azzurra Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo femminile, a Parigi 2024, con la misura di 6 metri e 87. L’oro è andato all’americana Tara Davis-Woodhall con 7.10, argento alla tedesca Malaika Mihambo con 6.98, bronzo all’altra americana Jasmine Moore, con 6.96. «Non posso essere contenta, la gara era alla mia portata. Sono stata scema, mi dispiace perchè questa Olimpiade è una opportunità che sfuma ma sono grata di esserci stata», detto l’azzurra ai microfoni di Rai Sport. «Stavo molto bene – ha aggiunto – ora Larissa deve farsi un esamino e capire bene come affrontare le prossime gare. Quarta all’olimpiade è buono ma è bene essere pronti al 100 per cento. Mi è mancato accendere la miccia, può capitare ma non doveva capitare oggi. Sono dispiaciuta ma non voglio buttarmi giù devo continuare a lavorare».

(in copertina le azzurre festeggiano per l’approdo in finale, foto Ansa/EPA/TERESA SUAREZ)

