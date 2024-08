Iran e lo spot delle Olimpiadi con Israele che sporca di sangue gli altri atleti – Il video

Il canale televisivo statale iraniano Ofogh ha diffuso uno spot destinato a far discutere, in cui si vede un atleta israeliano intriso di sangue che sporca gli altri olimpionici disposti a stringergli la mano. La clip è stata notata e analizzata dal Jerusalem Post, Middle East Media Research Institute e il Jewish News Syndicate. Le immagini sono state diffuse l’8 agosto durante la trasmissione delle Olimpiadi. MEMRI, tuttavia, ha riferito del video solo questo martedì. Nella clip si vede un uomo in tenuta olimpica con una menorah tatuata vicino alla base del collo, che stringe la mano ai concorrenti. Dopo aver stretto la mano, i concorrenti guardavano le proprie mani con un’espressione confusa, sono sporchi di sangue. Mentre la scena si chiude, viene mostrata al pubblico una ripresa ravvicinata di una bandiera israeliana macchiata di rosso.

