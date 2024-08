Leonardo Pieraccioni s’improvvisa cantante in spiaggia. Ma la cover dei Queen è da dimenticare – Il video

L’inglese è quello che è, l’intonazione appena sufficiente, ma il divertimento, con Leonardo Pieraccioni, è sempre assicurato. L’attore e regista, ormai 57enne, ha improvvisato uno show canoro in spiaggia alla fine di una lunga giornata di sole e mare, in quel di Castiglioncello. Pieraccioni s’è probabilmente imbattuto in una band che stava suonando: ciabatte e asciugamano ancora tra le mani, non c’ha pensato due volte e ha fatto la sua incursione al microfono, interpretando – a modo suo – il grande successo dei Queen Another One Bites the Dust. È stato lui stesso a condividere il video della curiosa performance sui suoi canali social, non senza autoironia: «Inglese da rivedere ma sound bomba! Si parte in tour», ha scherzato Pieraccioni.

