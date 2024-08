Soldi agli impianti da sci, cavalli e cliniche: cosa c’è nel decreto omnibus del governo Meloni

Ristori, finanziamenti vari figurano nel decreto Omnibus uscito, prima della pausa estiva, da Palazzo Chigi e pubblicato venerdì in Gazzetta ufficiale. Tra le misure, analizza Repubblica, figurano 13 milioni di euro ai comprensori sciistici della dorsale appenninica (dopo l’inverno di scarsa neve), il salvataggio dell’ospedale Santa Lucia di Roma, che aveva già ricevuto un’offerta dalla Tosinvest del gruppo Angelucci e tremila assunzioni al Comune di Roma in vista del Giubileo del 2025. Ma il decreto non si limita solo a questo.

Gorizia e “Neapolis 2500”

Per Gorizia, che sarà capitale europea della cultura nel 2025, è in arrivo un contributo da tre milioni. Per il venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Napoli, il comitato “Neapolis 2500”, tanto caro al ministro Gennaro Sangiuliano, è di un milione di euro, dando però la possibilità di donazioni pubbliche o private. Chi invece siede nel board otterrà solo rimborsi ma zero compensi. Per le associazioni sportive dilettantistiche sgravi e agevolazioni, con inoltre un investimento pubblicitario da massimo 7 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il campo equestre, nel decreto si prevede una riduzione dell’Iva al 5% per i cavalli “entro i 18 mesi dalla nascita”. Ma c’è chi non passa inosservato, aggiunge Repubblica, e non a Palazzo Chigi. Mercoledì scorso, in commissione Cultura alla Camera è stato approvato un finanziamento da quasi sette milioni di euro per Latina, che avrà un ente per celebrare nel 2032, il centenario della città dell’Agro pontino.

