Parla l’interprete zittita da Meloni alla Casa Bianca: «Lei ha fatto bene a interrompermi: vi spiego che cosa mi è successo» – Il video

Valentina Maiolini-Rothbacher si scusa per quel che è successo alla Casa Bianca, con lei andata in tilt durante la conferenza stampa di Giorgia Meloni e Donald Trump. E spiega che cosa le è successo in quel momento

«Non mi era mai successo prima, non so cosa abbia fatto il mio cervello, mi dispiace soprattutto di non essere stata utile alla Presidente». Così Valentina Maiolini Rothbacher, interprete di lungo corso e collaboratrice della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rompe il silenzio dopo la scena diventata virale durante l’incontro alla Casa Bianca con Donald Trump. Intervistata da Fabrizio Caccia del Corriere della Sera, l’esperta ammette senza mezzi termini l’errore che l’ha portata a essere interrotta dalla premier stessa nello Studio Ovale: «È stato uno smacco terribile, il peggiore per chi fa il mio mestiere».

Cos’è successo tra Meloni e l’interprete

Durante l’incontro ufficiale, la scena ha colpito tutti: Meloni, di fronte a un’interpretazione esitante e frammentata, ha fatto un cenno, poi ha deciso di procedere da sola, passando con naturalezza dall’italiano all’inglese per rivolgersi direttamente al presidente americano. Un gesto che ha scatenato l’ironia della stampa internazionale e un’ondata di commenti sui social: «Meloni zittisce l’interprete».

L’interprete di Meloni: «Ha fatto bene a interrompermi»

Maiolini, che oggi si è rifugiata sulle colline di Santa Marinella per ritrovare un po’ di calma, non cerca giustificazioni: «Meloni ha fatto bene a interrompermi. L’incontro era troppo importante, si parlava di spese militari, ogni parola aveva un grande peso. Lei voleva essere compresa perfettamente da Donald Trump, in quel momento si stava parlando di spese militari e invece io leggevo gli appunti lentamente, tornavo indietro, riformulavo le frasi, per fortuna non ho detto corbellerie ma insomma».

Chi è Valentina Maiolini-Rothbacher, la traduttrice interrotta da Meloni

Classe 1970, Maiolini ha seguito la premier in altri vertici cruciali come G7 e G20. «L’intesa con Meloni è sempre stata buona spesso lei parla direttamente in inglese e mi chiede solo qualche parola. Ma giovedì ha scelto l’italiano, anche perché c’erano i giornalisti italiani. Solo che nello Studio Ovale regnava il caos: niente moderatori, i cronisti urlavano per farsi sentire, Trump stesso si rivolgeva a me per sapere cosa stesse dicendo la premier, intanto la lodava per la voce. È stato tutto molto confuso». Rivedendo i suoi appunti, dice, erano chiari. Ma la pressione, forse, ha avuto la meglio. Nessun chiarimento dopo l’accaduto con la premier: «Finito l’incontro, sono andata subito in albergo a prendere il bagaglio e poi in aeroporto. Finora mi hanno chiamato solo i miei colleghi per esprimere solidarietà».