Trump al veleno su Zelensky (questa volta davanti a Meloni): «Lui responsabile della guerra? No, ma non sono un suo grande fan»

Il presidente americano torna ad attaccare il leader di Kiev dalla Casa Bianca. E sui negoziati dice: «Avremo risposte molto presto dalla Russia»

Volodymyr Zelensky? «Non lo ritengo responsabile, ma non sono esattamente entusiasta che sia iniziata la guerra. Non sono un suo grande fan». È ancora una volta dallo Studio Ovale che Donald Trump torna a lanciare frecciatine al presidente ucraino. Rispondendo a una domanda della stampa poco prima del suo incontro con Giorgia Meloni, l’inquilino della Casa Bianca ha fornito qualche aggiornamento sui negoziati per arrivare a un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. «Molto presto avremo notizie dalla Russia», ha promesso Trump. E per quanto riguarda l’ipotesi di truppe europee di peace keeping per evitare nuovi conflitti in Ucraina, il presidente americano mostra qualche segnale di apertura: «Le missioni di pace sono sempre benvenute».

Il vertice Usa-Europa a Parigi

Mentre Meloni volava a Washington per incontrare il presidente americano, che ha accettato di recarsi in Italia nei prossimi mesi, a Parigi alcuni esponenti del governo americano hanno incontrato i vertici di Francia, Regno Unito e Germania, oltre a due ministri del governo ucraino. «Oggi è stato fatto un eccellente lavoro, di qualità, sulla sostanza. C’è una convergenza sui temi della pace in Ucraina tra europei e americani. La Francia ha avviato una dinamica per una tregua solida e una pace stabile in Ucraina», fanno sapere fonti dell’Eliseo al termine della giornata di incontri.

Meloni: «Sapete come la penso sull’Ucraina»

Prima del faccia a faccia con Trump alla Casa Bianca, anche Giorgia Meloni si è ritrovata a rispondere ad alcune domande sull’Ucraina, uno dei temi su cui ha sempre espresso posizioni diverse rispetto al presidente americano. «Sapete come la penso», ha premesso la premier, mostrandosi ancora una volta solidale con Zelensky. «Penso che ci sia stata un’invasione e che l’invasore fosse Putin e la Russia, ma oggi quello che è importante è che insieme vogliamo lavorare e stiamo lavorando per arrivare in Ucraina a una pace giusta e duratura. Sono sforzi su cui abbiamo condiviso anche oggi il nostro lavoro», assicura Meloni.

Foto copertina: EPA/Chris Klepnis | Donald Trump durante l’incontro con Giorgia Meloni alla Casa Bianca, 17 aprile 2025