Quanto paga la Russia i soldati dell’Operazione Speciale in Ucraina (e quanto liquida in caso di morte)

Il guadagno annuo è da 5.520.000 rubli a salire. Quasi 59 mila euro al cambio di oggi. In caso di «disgrazia» ne arrivano più di centomila

Milioni di rubli in tasca alla tua famiglia se muori in guerra. Così la Russia di Vladimir Putin ha convinto molti dei suoi cittadini a partecipare alla SVO, ovvero l’Operazione Militare Speciale cobtro l’Ucraina. «Prisoediniasya k SVOim» (Unisciti ai tuoi), dice lo slogan per l’arruolamento. Il guadagno annuo, spiega oggi il Corriere della Sera, è da 5.520.000 rubli a salire. Quasi 59 mila euro al cambio di oggi. Dall’inizio di novembre ne possono usufruire tutti i kontraktniki , i militari per contratto. E la paga del soldato russo è sempre più alta.

I kontraktniki e l’Operazione Speciale

Nel 2024 mille persone al giorno, 450 mila in totale, sono entrati nelle forze armate. La cifra più alta in tre anni di guerra. Vladimir Putin ha imparato la lezione del settembre del 2022, quando fu obbligato a dichiarare la mobilitazione parziale. Ora il Cremlino preferisce spendere. E fa gravare la spesa sulle amministrazioni locali. E quando il soldato muore si paga una liquidazione. In termini percentuali la perdita più grossa sia di soldati che provenivano dalla Buriazia, regione «quasi asiatica» con uno dei redditi pro capite più bassi di Russia. Il flusso dei volontari ha cominciato a salire dal 17 marzo: più di cento al giorno. Si arruolano tra i 18 e i 65 anni di età, ricevono subito 2,3 milioni di rubli (24.600 euro).

Se il soldato muore

Ricevono 400.000 (equivalenti a circa 4.290 euro) come cifra iniziale stabilita per tutti dal ministero della Difesa, il resto è il compenso deciso dal Comune. Poi c’è la mensilità da 210 mila rubli, 2.250 euro. E una ricompensa da 50 mila (536 euro). Se il soldato muore lo Stato paga alla famiglia 5 milioni e 160 mila rubli, 56 mila euro. A questi si aggiungono 5,2 milioni di indennità aggiuntiva e altri 3,4 milioni di una tantum in parti uguali ad ogni familiare del caduto, secondo il programma di assicurazione statale sottoscritto all’arruolamento. Il totale è tredici milioni di rubli, 143 mila euro, più una pensione di reversibilità.