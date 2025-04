Per Mario Monti l’incontro di Meloni con Trump è un «successo politico». E lo studio di Lilli Gruber sembra concordare con lui – Il video

La risposta alla conduttrice di Otto e mezzo: «Sia nel bene che nel male ho una visione un filino meno Melocentrica della sua»

Lilli Gruber sembra rimanere stupita dai complimenti di Mario Monti, che celebra a Otto e Mezzo «il successo politico di Giorgia Meloni con Trump». «Credo sia stato un successo politico sia per il presidente del consiglio per l’Italia. Ha schivato la patata bollente dei dazi, non trattandone concretamente. Non si è invischiata in una materia sulla quale non ha potere. E ha dimostrato in Europa che non era lì per togliere potere alla Commissione europea», spiega Monti. Gruber prova a stimolare un parere diverso della notizia coinvolgendo la giornalista del Sole 24ore Lina Palmerini. Ma non le riesce: anche per lei la visita di Meloni «è un successo politico» e non ci si dovevano attendere risultati pratici. Le domande sulla premier ritornano e anche lì Monti stronca ogni desiderio della conduttrice: «Sia nel bene che nel male ho una visione un filino meno Melocentrica della sua».