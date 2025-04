Usa, Trump rivendica di aver abbassato i prezzi delle uova: «Scesi del 92%. Buona Pasqua a tutti» – Il video

Il presidente degli Stati Uniti ha poi attaccato Powell della Fed: «I tassi? Solo quelli sono saliti»

«La stampa falsa diceva che le uova costavano troppo. Ma era Pasqua, tutti le volevano. A proposito, buona Pasqua a tutti. Abbiamo fatto in modo che i prezzi scendessero». Con il consueto tono spiazzante, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, accanto alla premier Giorgia Meloni, la questione del caro-uova, diventato negli ultimi mesi un tema simbolico dell’economia degli Usa. «Abbiamo fatto in modo che i prezzi scendessero», ha dichiarato Trump, parlando del mercato alimentare e rivendicando un calo «del 92%» nel prezzo delle uova. Ha quindi lodato l’operato del Dipartimento dell’Agricoltura e del proprio ministro di riferimento, definendolo «fantastico».

Perché le uova sono al centro del dibattito negli Usa

Negli Stati Uniti, le uova non sono solo un alimento di largo consumo, con una media di oltre 280 consumate per persona ogni anno, ma anche un indicatore del clima economico percepito, soprattutto dalle fasce meno abbienti. L’anno scorso, il prezzo delle uova era schizzato fino a oltre 11 dollari a confezione, in parte anche a causa di un’epidemia di influenza aviaria che aveva ridotto la produzione interna. L’aumento aveva avuto anche un peso nelle scorse elezioni, spingendo parte dell’elettorato a votare per Trump nella convinzione che il magnate repubblicano avrebbe saputo meglio gestire l’inflazione.

L’attacco a Powell: «I tassi? Solo quelli sono saliti»

Trump ha poi colto l’occasione per attaccare il presidente della Fed, Jerome Powell, reo, a suo dire, di mantenere i tassi di interesse troppo alti. «L’unica cosa che è aumentata sono i tassi. Powell? Non mi è mai piaciuto tanto. I tassi andrebbero ridotti, ma lui vuole fare il figo», ha detto il presidente.