Trento, parto sulla A22: l’aiuto dei poliziotti Daniele e Giulia per far nascere la piccola Olimpia

La bambina sta bene ed è stata poi portata in ospedale via elisoccorso. Un lieto fine per i neogenitori Francesca e Domenico, aiutati dalla stradale di Trento in una piazzola di sosta

Una coppia di poliziotti ha aiutato una coppia in viaggio a partorire sull’autostrada A22. I due, costretti a parcheggiare in una piazzola di sosta, hanno chiesto aiuto. E come spiega sui social la Polizia gli agenti Daniele e Giulia della stradale di Trento «sono intervenuti tempestivamente predisponendo tutto per l’atterraggio dell’elisoccorso e, durante l’attesa, insieme ad un ausiliario di AutoBrennero, hanno contribuito alla nascita della bambina, venuta al mondo sui sedili posteriori dell’auto». Tanta felicità per i neogenitori Francesca e Domenico, che il giorno dopo hanno ricevuto in ospedale la visita dei due agenti per festeggiare insieme la nascita della piccola Olimpia.

