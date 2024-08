Londra, bimba di 11 anni e donna di 34 accoltellate per strada: panico tra i turisti

Una bambina di 11 anni e una donna di 34 sono state ferite in un accoltellamento avvenuto nel pieno centro di Londra, nella zona dei negozi di Leicester Square, affollata di turisti tra cui anche italiani, e l’aggressore è stato arrestato dagli agenti. Lo riferisce su X la polizia di Westminster. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni la donna e la bambina sono state soccorse dai commessi di un negozio in attesa dell’arrivo dei paramedici che le hanno poi trasportate in ospedale. Paura nella zona, molto affollata da sempre e dalle prime ore del mattino.

Officers are at the scene of a stabbing in Leicester Square.



A man has been arrested & is in custody.



We don't believe there are any outstanding suspects.



Two victims, an 11-yr-old girl & a 34-yr-old woman, have been taken to hospital & we await an update on their condition.