Il tuffatore inglese Tom Daley si ritira: «Quello di Parigi 2024 era il mio ultimo tuffo» – Il video

Il plurimedagliato tuffatore inglese Tom Daley si ritira. Lo ha annunciato lui stesso durante un’emozionante intervista alla Bbc al suo rientro dalle Olimpiadi 2024. Il trentenne, che a Parigi ha vinto una medaglia d’argento nei tuffi sincronizzati da 10 metri con Noah Williams, ha fatto sapere di aver raggiunto molti obiettivi nella sua carriera: essere stato portabandiera del Regno Unito e aver gareggiato (e vinto) davanti alla sua famiglia. L’atleta inglese aveva partecipato per la prima volta ai Giochi olimpici a Pechino nel 2008 a soli 14 anni. Da allora ha vinto medaglie in ogni edizione: un oro a Tokyo 2020 nella gara individuale nella piattaforma da 10 metri e un bronzo nei tuffi sincronizzati, e due bronzi a Londra 2012 e a Rio 2016. Tra le altre medaglie, anche otto vinte ai mondiali (quattro ori, due argenti e due bronzi) e altre otto agli europei.

«Sento che è il momento giusto»

Dopo la vittoria di Parigi, Daley aveva fatto sapere – durante un’intervista a Vogue – di aver vissuto l’edizione 2024 con molto nervosismo «sapendo che queste sarebbero state» le sue «ultime olimpiadi». «Non vedevo l’ora che fosse finita – aveva confidato il tuffatore – ma quando ho visto mio marito, i miei figli e i miei amici tra il pubblico, mi sono detto di essere felice. È stato emozionante, da là sopra la piattaforma, sapendo che sarebbe stato il mio ultimo tuffo competitivo. Ma a un certo punto devo prendere una decisione – aveva concluso Daley – e sento che è il momento giusto». Daley, che ha fatto coming out nel 2013, si è sposato 4 anni dopo ed è padre di due figli, è molto attivo sui social. Le immagini che lo ritraggono mentre è in tribuna con gomitoli di lana e ferri sono diventate virali sui social. Ma non è la prima Olimpiade in cui viene fotografato mentre lavora a maglia.

Foto copertina: ANSA/CAROLINE BREHMAN

