Variety: «Imane Khelif ha denunciato per molestie on line J.K. Rowling ed Elon Musk»

Imane Khelif denuncia per presunti «atti di molestie online aggravati» J.K. Rowling ed Elon Musk. A riportalo in esclusiva è Variety, che ha parlato con Nabil Boudi, l’avvocato parigino della campionessa olimpica. Il legale ha confermato al magazine che Rowling e Musk sono stati menzionati nel testo della denuncia, inviata venerdì al centro anti-odio online della Procura di Parigi. I due sono accusati di aver «avviato una campagna misogina, razzista e sessista» contro la pugile. Ma attenzione però: la causa è stata intentata contro X, per permettere che «la procura abbia tutta la libertà di poter indagare contro tutte le persone», comprese quelle che hanno postato in anonimato.

Cosa hanno fatto Rowling e Musk

Durante i giochi olimpici Rowling pubblicò una foto del combattimento di Imane Khelif con la pugile italiana Angela Carini, accusandola di essere un uomo che «si stava godendo la sofferenza di una donna che aveva appena colpito in testa». Musk invece ha condiviso il pensiero della nuotatrice Riley Gaines secondo cui «gli uomini non appartengono agli sport femminili».

