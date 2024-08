Il Real Madrid porta a casa la sesta Supercoppa europea, l’Atalanta si arrende a Valverde e Mbappé

Dopo l’impresa storica in Europa league, ai bergamaschi non riesce il bis contro i Blancos, vincitori dell’ultima Champions

Il Real Madrid porta a casa la sesta Supercoppa europea dalla finale di Varsavia vinta 2-0 contro l’Atalanta. I bergamaschi già orfani di Scamacca, Zaniolo e Koopmeiners resistono fino al primo tempo, chiuso con una traversa per parte. Nella ripresa i Blancos di Carlo Ancelotti sbloccano al 59′, quando Vinicius serve Valverde, che firma il primo vantaggio a porta vuota. Il brasiliano sfiora anche il raddoppio due minuti dopo, neutralizzato solo da Musso più volte provvidenziale. Gasperini cerca una scossa puntando su Retegui e Godfrey al posto di Zappacosta e De Ketelaere. Ma al 69′ arriva il raddoppio arriva con il nuovo arrivato Mbappé che, servito in area da Bellingham, piazza in corsa sotto l’incrocio. Ancelotti mette in campo Luka Modric, accolto da una standing ovation dei tifosi del Real. Cinque minuti dopo esce Mbappé, ormai idolo madridista. Nel finale lampi dell’Atalanta, prima con Retegui anticipato dopo uno svarione difensivo. Poi Ederson, che colpisce da buona posizione ma conclude male. Ancelotti dà spazio alle seconde linee, con Guler, Vazquez e Ceballos. Fa lo stesso Gasperini con i giovani Manzoni e Palestra, quando ormai il campo ha ancora poco altro da raccontare.

Leggi anche: