Atp Cincinnati, la lite in campo tra italiani. Cobolli accusa Darderi di fingere, lui si ritira per infortunio – I video

Ferragosto agitato per il tennis italiano. Negli Stati Uniti, in Ohio, durante il Cincinnati Open il derby tra Luciano Darderi e Flavio Cobolli si è concluso con il forfait per infortunio del primo e il passaggio del secondo agli ottavi di finale del torneo Atp. Non senza polemiche però, anzi. I due si sono beccati per gran parte del match, soprattutto quando il 22enne fiorentino ha accusato l’avversario di fingere di stare male. Darderi si è lamentato con l’arbitro, che però ha confessato al tennista di non poter redarguirlo perché non era successo nulla che richiedesse il suo intervento. Darderi, 22enne nato in Argentina, aveva avvertito i primi problemi al polpaccio durante il primo set, per poi riuscire a giocare pur perdendo al tie break 7-6. Poiché era tornato a giocare, Cobolli lo aveva stuzzicato accusandolo di aver finto il malessere. Sul 3-1 per il fiorentino nel secondo set, Darderi si è poi ritirato per infortunio, e dopo averlo salutato Cobolli lo ha raggiunto nel suo corner per dargli una pacca sulle spalle, forse scusarsi. Nel prossimo turno affronterà il vincente tra l’ungherese Hubert Hurkacz e il giapponese Yoshihito Nishioka.

Leggi anche: