Riccardo Del Turco sgrida Nunzia De Girolamo e Semprini: «Dire che Azzurro è un tormentone è una str**nzata» – Il video

«La vostra trasmissione è carina, bellissima però dire che Azzurro è un tormentone secondo me è una stronzata. Perché Azzurro è una canzone, una bellissima canzone. Le canzoni secondo me o son belle o sono brutte. E poi “tormentone” in genere è una cosa che mi tormenta, mi rompe». Con queste parole Riccardo Del Turco, che vinse con la canzone Luglio Un disco per l’estate 1968, rimprovera lo studio di “Estate in diretta”, trasmissione Rai condotta da Nunzia De Girolamo e Giancarlo Semprini. La colpa è quella di aver parlato del celebre brano, scritto da Vito Pallavicini e Paolo Conte ed inciso la prima volta da Adriano Celentano su 45 giri, come di un tormentone. L’obiezione sollevata dal cantautore Del Turco, che ha scritto canzoni per Mina, Patty Pravo, Riccardo Fogli, i Camaleonti, Jimmy Fontana, Ornella Vanoni, i Dik Dik, sta diventando virale sui social.

