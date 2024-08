Ma siamo sicuri che Vannacci non voglia fondare un nuovo partito? L’indizio nelle mail di auguri per Ferragosto

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». E la mail inviata, e diffusa da Repubblica, del presidente del comitato culturale “il Mondo al contrario”, Fabio Filomeni, sembrerebbe l’ennesima traccia della prossima discesa in campo del generale Roberto Vannacci con un partito autonomo. Filomeni ha inviato un messaggio di auguri per Ferragosto agli iscritti del comitato con delle frasi che non sembrano lasciare spazio a interpretazioni: «Buon Ferragosto a tutti i soci camerati iscritti e simpatizzanti del Comitato il Mondo al Contrario. Forza generale, siamo con te e siamo pronti per la nuova avventura politica».

Il collegamento con il comitato Europa sovrana e indipendente

Quel partito, secondo il giornalista Matteo Pucciarelli, esiste già. Sarebbe il comitato politico “Europa sovrana e indipendente” nato come si legge sul sito «nel 2024 per iniziativa del Tenente Colonnello (ris.) incursore paracadutista del 9° Reggimento d’Assalto “Col Moschin”, Fabio Filomeni». Proprio lo stesso Filomeni che è il presidente del comitato culturale “il Mondo al contrario”. La coincidenza non è un caso e altre analogie possono essere notate tra i due organismi, secondo il giornalista di Repubblica. Il regolamento è identico, nelle parole e nella formattazione pdf. Non solo, l’agenzia che ha curato il sito web è la stessa che ha creato il portale del “Mondo al contrario”.

I precedenti indizi

Le voci su un possibile partito con a capo il generale Vannacci si inseguono sin dalla pubblicazione del suo libro nell’agosto 2023. Otto giorni dopo lo scoppio delle polemiche è stato fondato un comitato culturale dove si accennava anche a un collegamento telefonico con il militare e ora parlamentare europeo. A Tirrenia, nel Pisano, arriva il 9 marzo il primo raduno per l’assemblea nazionale del comitato: 300 i tesserati e 3mila gli iscritti alla newsletter. Infine, il 5 agosto un post sul sito del comitato annuncia che l’organizzazione è pronta «a divenire una realtà culturale ed anche politica».

