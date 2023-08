Catanzaro, il libro omofobo di Vannacci diventa un movimento culturale: al lancio ci sarà un collegamento con il generale

Dal libro (omofobo e razzista) del generale Roberto Vannacci Il mondo al contrario, nascerà un Movimento culturale. L’evento di lancio a cui parteciperà in collegamento telefonico lo stesso parà, destituito dagli incarichi di vertice dal ministero della Difesa, è previsto per domani – sabato 26 agosto – a Lamezia Terme, a latere di un incontro dal titolo L’Italia protagonista del Mediterraneo. L’obiettivo di tale iniziativa, che verrà annunciata da un ex militare dell’Esercito in pensione, è quello di «costituire – si legge nel comunicato – un centro di aggregazione del pensiero di tutti coloro che credono nella libertà di espressione, diritto sancito dalla nostra Costituzione». Nella giornata di ieri, Vannacci ha fatto sapere di aver declinato l’invito alla kermesse di Affaritaliani, che si terrà dal 26 al 28 agosto a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, per la connotazione politica dell’evento. «Mi è stato fatto l’invito giorni fa per Ceglie Messapica. Non conoscevo bene la manifestazione e avevo inizialmente dato una disponibilità di massima. Poi, vedendo che è una manifestazione che pur essendo promossa da associazioni ha una connotazione politica, ho deciso di declinare l’invito», ha fatto sapere il generale.

Leggi anche: