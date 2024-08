Gli ucraini prendono la russa Sudzha, la città più grande dall’inizio dell’incursione. Lukashenko: «Kiev-Mosca trattino, noi pronti a guerra»

Il presidente bielorusso: «Non vogliamo un’escalation e una guerra contro l’intera Nato, ma se si arriva a questo non avremo altra scelta: non appena qualcuno oltrepasserà il confine di Stato la risposta sarà immediata»

Gli ucraini hanno preso Sudzha, la più grande città russa, dall’inizio della loro incursione oltre confine, più di una settimana fa. L’annuncio è stato dato dal presidente ucraino Zelensky. Le forze di Kiev stanno allestendo un ufficio militare di comando nella città, il che suggerisce che l’Ucraina potrebbe pianificare di rimanere nella regione di Kursk a lungo termine o semplicemente segnalare a Mosca che potrebbe avere intenzione di farlo.

Lukashenko: «Gli Usa vogliono che ucraini e russi si distruggano a vicenda»

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko torna a esortare Ucraina e Russia a «sedersi al tavolo dei negoziati e porre fine» alla guerra, ma anche a minacciare l’uso di armi nucleari tattiche nel caso in cui i confini della Bielorussia fossero violati dal nemico. In una intervista all’emittente di stato russa Vgtrk, Lukashenko sostiene che questo conflitto è utile solo all’Occidente e non ai popoli ucraino e russo. «Non vogliamo un’escalation e una guerra contro l’intera Nato, ma se si arriva a questo non avremo altra scelta: non appena qualcuno oltrepasserà il confine di Stato la risposta sarà immediata», afferma. «Non useremo alcuna arma finché non metteranno piede sul nostro territorio», aggiunge Lukashenko. Secondo lo stretto alleato del presidente Vladimir Putin, alti vertici americani vogliono «lasciare che ucraini e russi si picchino a morte e si distruggano tutti a vicenda».

