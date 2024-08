Londra, scoppia incendio nella casa museo Somerset House: centinaia di pompieri sul posto – Il video

Un incendio ha colpito la Somerset House di Londra, la storica casa nobiliare trasformata in museo e centro per eventi culturali situata sullo Strand, lungo il fiume Tamigi. Le fiamme hanno interessato in particolare il tetto dell’edificio, noto per il suo ampio cortile e la sua storica facciata. I servizi di emergenza hanno riferito che circa 100 vigili del fuoco e 15 autopompe sono stati mobilitati per affrontare il rogo. Alcuni video che hanno ripreso la zona mostrano nuvole dense di fumo che si sollevano da sopra l’edificio, che si estende per circa 180 metri.

La Somerset House

La Somerset House, inaugurata nel 1796, è un importante centro culturale che ospita concerti estivi e una famosa pista di pattinaggio sul ghiaccio in inverno. L’edificio ha anche avuto un ruolo di rilievo in diversi film, tra cui Love Actually del 2003, due film di James Bond, The Duchess con Keira Knightley e Ralph Fiennes, e l’horror Sleepy Hollow di Tim Burton. La situazione è ancora in fase di monitoraggio e le autorità stanno lavorando per contenere il danno e individuare le cause dell’incendio. «La Somerset House è attualmente chiusa a causa di un incendio scoppiato in una piccola parte dell’edificio», è il messaggio sul canale ufficiale della casa museo su X, «tutto il personale e il pubblico sono al sicuro e il sito è chiuso. La London Fire Brigade è arrivata rapidamente e stiamo lavorando a stretto contatto con loro per controllare la diffusione dell’incendio.».

