Disagi a Madeira, a Ferragosto WizzAir lascia in aeroporto 200 passeggeri per maltempo: «Prossimo volo tra due settimane»

Circa 200 passeggeri di un volo Wizz Air cancellato a Ferragosto per maltempo sono bloccati da due giorni nell’aeroporto di Funchal, dell’isola di Madeira. Con la prospettiva di dover rimanere altri 12 giorni tra i gate perché è alta stagione e non ci sono altri aerei liberi. È questa la spiegazione della compagnia aerea che non può soddisfare i passeggeri lasciati a terra, per lo più romani, tra i quali oltre a coppie e famiglie, anche anziani, bambini e persino pazienti oncologici. Per ora sanno che non potranno tornare a casa fino al 29 agosto, e che le attenzioni di Wizz Air si fermano a buoni pasto di 12 euro per i pasti in aeroporto. «Una situazione che sta diventando per tutti i passeggeri coinvolti insostenibile, a seguito dell’improvvida cancellazione del volo di ferragosto Funchal-Roma con la compagnia Wizzair», la rabbia di chi è rimasto a Funchal e denuncia la situazione sui social, spiegando come le altre compagnie abbiano fatto partire i voli seppur con qualche ritardo, «la compagnia ungherese ha trattenuto per ore i passeggeri provenienti dal continente sull’aereo, facendo la spola con Faro in Portogallo, per poi annullare improvvisamente il volo di rientro a Roma, che sarebbe stato operato con lo stesso aeromobile, mai atterrato nell’isola».

Passeggeri WizzAir bloccati a Madeira, la Farnesina fa intervenire la GdF

Il rescheduling è previsto per il 29 agosto, dopo 14 giorni. «I passeggeri sull’isola, trattenuti per quasi 24 ore in aeroporto senza notizie, non potranno neanche rientrare a Roma con altre compagnie aree (a loro carico e con costi molto onerosi e scali multipli) se non prima del 24/25 agosto. Il tutto, senza che Wizzair abbia peraltro provveduto a una sistemazione alberghiera o analoga sull’isola, in un periodo peraltro di evidente overbooking degli hotel», denunciano ancora, «occorre pertanto che Wizzair organizzi a stretto giro un cosiddetto “volo di soccorso” e riporti a Roma tutti i passeggeri abbandonati a loro stessi!». Il ministero degli Esteri italiano fa sapere di aver sollecitato il Comando generale della Guardia di Finanza, tramite il suo comando all’aeroporto di Fiumicino, affinché intervenga rapidamente sulla compagnia aerea Wizzair. L’ambasciatore d’Italia in Portogallo Claudio Miscia ha chiamato alcuni cittadini italiani presenti in aeroporto per aggiornarli sulle ultime azioni intraprese per accelerare la risposta della compagnia aerea, mentre la console onoraria a Madeira rimane in aeroporto, in contatto con i passeggeri ancora presenti per fornire la necessaria assistenza.

