Roberto Da Crema, il “Baffo” delle televendite, salva una tartaruga a Lampedusa – Il video

«Vieni qui, adesso ti libero tesoro, dai che ce la facciamo. Pazzesco, pazzesco. Che emozione enorme». La tipica voce raschiata di Roberto Da Crema, il “Baffo” delle televendite, non è riuscita a mascherare la commozione per il salvataggio di una tartaruga. L’icona televisiva degli anni ’90, in barca per una battuta di pesca, ha visto una tartaruga impigliata nelle reti. È riuscito a salvarla con l’ausilio di un bastone e ha mostrate le immagini sui suoi social: decine i commenti di apprezzamento per l’impegno profuso nel salvataggio. Il fatto è avvenuto nelle acque intorno a Lampedusa, dove Da Crema, appassionato di pesca, ha acquistato una casa in cui trascorrere le vacanze estive.

