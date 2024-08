Alice Silverstone e le bacche velenose a Londra. Fan in allarme – Il video

L’attrice americana Alicia Silverstone ha pubblicato stamattina uno strano video su TikTok in cui consuma uno strano frutto mentre esplora le strade di Londra. Il frutto in questione è però la cosiddetta “ciliegia di Gerusalemme”, ed è estremamente velenoso per gli esseri umani. Da allora nessuno ha più avuto sue notizie. Perlomeno in rete e la cosa sta allarmando i fan della star di “Ragazze a Beverly Hills” e “Batman e Robin”. Nel video, l’attrice sembra trovarsi in una zona elegante di Londra e pare che abbia anche attraversato una recinzione per cogliere uno dei frutti da una pianta in vaso. Ne aveva già addentato uno prima di filmarsi mentre chiedeva aiuto per identificarlo. I follower preoccupati hanno commentato sui social media, avvertendo che il frutto era quello del solanum pseudocapsicum. Ogni parte della pianta è tossica, soprattutto il frutto, che se mangiato può causare febbre, sudorazione, vomito, mal di stomaco, mal di testa e aumento della frequenza cardiaca. Silverstone, che ha raggiunto la fama mondiale negli anni ’90, è nota per il suo attivismo per i diritti degli animali e per il suo sostegno al veganismo. Finora non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla sua salute in seguito all’ingestione della pianta.

