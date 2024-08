Matera si gira: Lasse HallstromIl (Chocolat) sceglie i Sassi per il nuovo film

Dopo le avventure dell’agente 007 in No time to die e Il Vangelo secondo Clarence, Matera torna a farsi scenografia per il grande cinema. In questo caso la pellicola si intitola The Map That Leads To You, prossima opera firmata da Oscar Lasse Hallstrom, svedese di Stoccolma, classe 1946 e due candidature ai premi Oscar: nel 1988 per La mia vita a quattro zampe e nel 1999 per Le regole della casa del sidro (ma il regista ha firmato altre opere note come Chocolat e Buon compleanno Mr Grape). Questo nuovo lavoro è tratto dall’omonimo romanzo di J.P. Monninger, tradotto in italiano come La mappa che mi porta a te, storia di Heather, neolaureata al college in viaggio con le sue due migliori amiche per l’Europa in cerca di una totale libertà da ogni impegno della vita, in particolare il lavoro che la aspetta a New York di lì a breve. Su un treno per Parigi incontra però Jack, più anziano di lei, avventuriero, che la sfida a seguirlo in un viaggio attraverso il vecchio continente sulla scia delle indicazioni lasciate da suo nonno in un diario che porta sempre con sé. Naturalmente quel giovane le sconvolgerà la vita, soprattutto a causa di un segreto che nasconde.

Le riprese del film a Matera cominceranno tra una settimana, il 27 agosto, e coinvolgeranno il centro storico della città nonché ovviamente il rione dei Sassi. Il film, protagonisti Madelyn Cline, già ammirata in nella serie cult Stranger Things, e KJ Apa, protagonista della serie Riverdale, uscirà in esclusiva su Amazon Prime Video.

