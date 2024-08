Cristiano Ronaldo lancia il suo canale Youtube (e un quiz con la moglie Georgina Rodríguez) – Il video

Mentre viene lanciata in rete la nuova creatura di CR7 spuntano indiscrezioni su un presunto accordo tra la modella e il calciatore in caso di separazione

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sanno tutto l’uno dell’altra? Lo rivela uno dei primi video caricati sul nuovo canale YouTube di CR7, che conta oltre un milione di iscritti e già 18 video caricati. Il nome scelto per il lancio è UR Cristiano, You are Cristiano: una sorta di invito a entrare nel mondo del calciatore portoghese, quello (forse) fuori dal campo, nella sua vita privata. L’annuncio è arrivato oggi, mercoledì 21 agosto, con un post sui social: «L’attesa è finita. Il mio canale YouTube è finalmente arrivato! SIUUUbscribe e unisciti a me per questo nuovo viaggio», si legge nella didascalia del post caricato. Il 39 anni, oggi nelle fila dell’Al Nassr in Arabia Saudita, discuterà – si legge nel comunicato – anche di famiglia, istruzioni e affari. E, infine, non mancheranno i dibattiti, con la presenza di ospiti, su tutto ciò che circonda l’universo dello sport agonistico.

L’accordo in caso di separazione con Georgina

Il lancio del nuovo canale arriva quasi in simultanea con un indiscrezione lanciata dall’emittente TV Guia su un accordo in caso di separazione tra Georgina e CR7: un mantenimento da 100mila euro al mese a vita per la modella, oltre alla consegna della lussuosa “Villa Ronaldo” di Madrid, una dimora di 4mila metri quadrati acquistata nel 2010 per 5 milioni di euro.

