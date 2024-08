Albania, apre la “Trattoria Meloni” nella città dove sorgerà uno dei due centri migranti. Il proprietario: «Dedicata a una donna straordinaria» – Il video

Il rapporto privilegiato tra Italia e Albania dalla politica si sposta alla tavola. Se l’accordo sui nuovi centri per migranti da costruire nel Paese guidato da Edi Rama aveva rilanciato le relazioni tra il presidente albanese e la premier Giorgia Meloni, ora c’è una trattoria a rappresentare l’intesa con la leader di Fratelli d’Italia. Infatti, spopola sui social il video di presentazione della “Trattoria Meloni”, un locale guidato dall’imprenditore Luca Gjergj, molto vicino al primo ministro Rama. Si trova a Shengjin, una delle due città albanesi dove sorgeranno i centri per gestire le procedure di frontiera e rimpatrio di alcuni dei migranti che arriveranno sulla nostra Penisola. Fuori, sull’insegna, alcuni dei tondi con all’interno alcuni dei ritratti più iconici di Meloni. Come quello dove reagisce a una battuta dell’ex primo ministro britannico Rishi Sunak. E poi all’interno decine di quadri con l’immagine della leader di FdI, dai primi passi nella politica fino al trionfo alle elezioni del 2022. Una particolarità? Il corridoio che conduce verso i bagni ha sì dei ritratti, ma non di Meloni. Bensì di altri leader, da Barack Obama a Benjamin Netanyahu. Un accostamento che non indica di sicuro il favore del gestore verso questi politici. A chiarire il perché di tale omaggio è stato nei giorni scorsi lo stesso imprenditore: «Abbiamo dedicato questo locale a una donna straordinaria». Non avrà ancora la villa che sogna in Albania, ma Meloni potrà di sicuro andare a far visita a questo locale.

