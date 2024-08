Paulo Dybala resta a Roma, cosa insegna il «no» dell’attaccante argentino all’Arabia Saudita

La decisione imprevista e imprevedibile di Paulo Dybala di restare alla Roma cambia in maniera importante l’approccio al denaro nel mondo del calcio. Abbiamo assistito negli ultimi anni a casi clamorosi di giocatori anche giovani che hanno dovuto abbandonare i palcoscenici principali del calcio europeo in cambio di ingaggi sontuosi. Non solo vecchie glorie che andavano a svernare durante gli ultimi anni della loro vita ma atleti nel pieno della loro carriera hanno deciso di seppellire il loro sogno, le loro ambizioni, i loro progetti sportivi di fronte a ingaggi che sistemavano loro i loro figli e una decina di generazioni successiva. Anche nel caso di Dybala sembrava ripetersi lo stesso copione, un’offerta irrinunciabile a fronte della quale il talento argentino avrebbe dovuto accettare di smettere di emozionarsi tutte le domeniche per andare a fare delle esibizioni in una piccola città araba, di fronte a spettatori annoiati che pagavano quell’ingaggio giusto per il piacere di osservate un fenomeno da baraccone.

Addio passione, addio emozioni.

«È possibile fare delle scelte che non siano orientate soltanto al denaro»

Invece Dybala ha detto no. Un rogito che ci insegna qualcosa: i soldi sono importanti, altrimenti non ci avrebbe pensato così tanto, ma è possibile fare delle scelte che non siano orientate soltanto ed esclusivamente al denaro. Nei prossimi giorni cercheremo di capire meglio quali sono state le reali motivazioni a fare il calciatore a livelli professionistici, abbiano avuto un peso determinante in questa scelta. E allora una volta tanto invece che cantare grazie Roma i tifosi giallorossi dovrebbero cantare grazie Paulo, perché con questa scelta ha dato un’indicazione soprattutto ai più giovani di grande importanza: nella vita il denaro conta, ma non è tutto. C’è anche la passione il cuore cuore e il sogno.

Leggi anche: