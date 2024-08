La teoria del complotto dell’aereo precipitato in Brasile e i vaccini anti Covid-19

Il tragico incidente dell’aereo precipitato in Brasile, che ha causato la morte di 62 persone, continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. In rete si è diffusa una teoria secondo cui 15 medici stavano viaggiando per partecipare a un convegno in cui avrebbero dovuto esporre presunti inganni legati al Covid-19. Tuttavia, la notizia è falsa.

L’incidente aereo in Brasile del 9 agosto, che ha provocato la morte di 62 persone e rappresenta il più grave del Paese degli ultimi anni, è stato causato forse da condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, l’evento ha generato una serie di teorie del complotto sui social media.

La tesi più diffusa suggerisce che 15 dei passeggeri deceduti, tutti medici, stavano viaggiando per partecipare a un congresso scientifico volto a confutare alcune teorie sul Covid-19, inclusi dubbi sui vaccini, le mascherine e le misure di lockdown.

In realtà, i medici deceduti nella tragedia aerea sono quattro, non quindici, e stavano viaggiando verso una conferenza sul cancro ovarico organizzata dalla casa farmaceutica AstraZeneca, che si sarebbe tenuta a Curitiba dal 9 al 10 agosto 2024.

Su Facebook stanno circolando diverse teorie complottiste riguardanti la tragedia aerea avvenuta in Brasile. Uno dei post è accompagnato dal seguente testo:

L’Aereo 2283 della Voepass Linhas Aéreas” era partito da Cascavel ed era diretto verso l’aeroporto internazionale di Gualhuros, altra città brasiliana di oltre 1.200.000 abitanti, che fa parte dell’area metropolitana di San Paolo del Brasile. Il suddetto aereo che è precipitato a San Paolo, comprendeva tra i passeggeri 62 deceduti ben 15 Medici che erano diretti ad un convegno a Gualhuros si doveva tenere un convegno molto importante a tema la truffa COVID e vaccinale. Ebbene a bordo dell’aereo caduto vi erano 15 medici brasiliani con le loro ricerche e le loro testimonianze scientifiche anti narrazione pandemica per esporre la truffa del C∆¥1D(come è accaduto con il Titanic per la Federal Reserve) non è cambiato nulla cambiano i tempi i luoghi ma i LORD sono sempre gli stessi. P.S. L’Aereo è precipitato a motori spenti… Sabotato! PER ME IL “CASO” SI CONCLUDE QUI!

La lista passeggeri, i medici deceduti e la conferenza

Innanzitutto, è importante chiarire che la compagnia aerea Voepass ha pubblicato la lista dei passeggeri del volo. Sull’ATR-72 viaggiavano 57 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, tutti deceduti nell’impatto. I soccorsi hanno confermato il recupero dei resti di tutte e 62 le vittime, inclusa una persona inizialmente scomparsa e successivamente ritrovata sull’aereo. Tra le vittime, è stata confermata la morte di quattro medici, e non di 15 come sostenuto nel post.

Secondo i nostri colleghi di Estadão Verifica, la confusione sul numero di medici coinvolti nella tragedia aerea è nata da un’intervista alla CNN del vicepresidente del CRM-PR, Eduardo Baptistella, che inizialmente aveva parlato di otto vittime tra i medici. L’errore è stato causato dal pagamento anticipato di biglietti aerei e dal cambio di volo di sette medici. In realtà, a bordo c’erano solo quattro medici, come confermato da un comunicato aggiornato del CRM-PR del 14 agosto 2024.

I colleghi di Estadão Verifica hanno anche chiarito che due delle oncologhe coinvolte nell’incidente erano dirette a una conferenza sul cancro ovarico organizzata da AstraZeneca, prevista a Curitiba dal 9 al 10 agosto 2024. A seguito della tragedia, la conferenza è stata annullata, come confermato da un dirigente dell’azienda. Pertanto, la teoria secondo cui i medici avrebbero dovuto partecipare a un convegno per screditare la “narrazione pandemica” è completamente infondata.

L’ipotesi del sabotaggio

Il Metsul, una delle principali società meteorologiche del Brasile, ha riportato che forti gelate erano segnalate nello Stato di San Paolo al momento dell’incidente aereo, suggerendo che potrebbero essere state una causa potenziale. L’aeronautica militare brasiliana però ha precisato che è ancora troppo presto per giungere a conclusioni definitive. Insomma, le ipotesi sono diverse e appare chiaro che per ricostruire con maggiore certezza la dinamica dell’incidente, sarà necessario attendere l’analisi delle scatole nere, i dispositivi elettronici che registrano informazioni cruciali come velocità, altitudine, prestazioni dei motori e conversazioni in cabina di pilotaggio. L’aeronautica brasiliana ha inviato entrambi i registratori di volo al laboratorio di Brasilia, con i risultati delle indagini previsti entro 30 giorni. Al momento, l’ipotesi di sabotaggio non è stata presa in considerazione dalle autorità brasiliane e rimane una mera speculazione senza prove concrete.

Conclusioni

La teoria del complotto secondo cui 8 o 15 medici a bordo dell’aereo precipitato in Brasile avrebbero dovuto partecipare a un convegno per “esporre la truffa del COVID” è chiaramente una falsa notizia. Questa tesi non ha alcun fondamento e sfrutta il tragico evento per diffondere disinformazione. In realtà, i medici deceduti erano quattro, di cui due diretti a una conferenza sul cancro ovarico organizzata da AstraZeneca, senza alcun legame con teorie complottistiche sul COVID-19. Inoltre, l’ipotesi del sabotaggio non è stata nemmeno considerata dall’aeronautica militare brasiliana come possibile causa dello schianto.

