Palermo, individuato il corpo della 18enne Hannah Lynch: era l’ultima dispersa del naufragio del Bayesian

I sommozzatori al lavoro da giorni a circa 50 metri di profondità nei pressi del veliero Bayesian affondato hanno individuato questa mattina anche il corpo dell’ultima dispersa nel naufragio avvenuto la notte tra domenica e lunedì scorsi. Si tratta di Hannah Lynch, figlia dell’imprenditore Mike che aveva organizzato la vacanza sullo yacht con colleghi e amici per celebrare il lieto fine di una lunga saga giudiziaria. Il cadavere della 18enne è stato avvistato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco che da lunedì mattina si alternano in delicate missioni sul fondale. Ora i sub sono al lavoro per tentare di recuperare il corpo per portarlo in superficie. Il bilancio ora accertato della tragedia occorsa in rada a Porticello (Palermo) è dunque di sette vittime. Tutti gli altri corpi dei dispersi erano stati ritrovati nei giorni scorsi. Quindici, invece, le persone che si sono salvate dal naufragio, compresa la madre della 18enne e moglie del tycoon, Angela Bacares, nonché nove membri dell’equipaggio su dieci (il cuoco di bordo è stato trovato morto già nelle prime ore dopo la tragedia). Una volta completato il recupero di tutti i corpi, è probabile che l’attenzione si sposterà sul recupero del relitto del Bayesian, utile anche ai fini dell’indagine aperta dalla procura di Termini Imerese, che deve accertare se e quanto eventuali errori umani abbiano pesato nella dinamica della tragedia, al di là dell’impatto dell’improvvisa e potente tromba d’aria che ha investito la zona di Porticello quella notte.

