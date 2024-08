Clamorosa esclusione dell’italiano Bortolotti dagli Us Open: negato il visto perché, nel 2015, ha giocato un torneo di tennis in Iran

Sarebbe dovuto scendere in campo, sul cemento di Flushing Meadows, insieme Flavio Cobolli. E invece il tennista italiano Marco Bortolotti, specialista di doppio, dovrà rinunciare a partecipare agli Us Open. Gli è stato negato l’ingresso nel Paese perché, nel 2015, l’atleta aveva giocato un torneo in Iran. Le autorità degli Stati Uniti, in virtù di quel viaggio compiuto nove anni fa, gli hanno negato l’Esta, ovvero il Sistema elettronico per l’autorizzazione al viaggio. Alla situazione di Bortolotti non è stato riconosciuto nemmeno un carattere d’urgenza, che gli avrebbe consentito di ottenere il visto tramite il consolato Usa. È lo stesso tennista a spiegare quanto accaduto sui social: «Con profondo dispiacere e incredulità sono costretto a rinunciare agli Us Open 2024, causa negazione dell’Esta per aver giocato in Iran nel 2015 e successiva negazione del visto B1 perché, secondo il console, non era il visto corretto. Altre richieste di visto urgente non sono state accolte dal consolato Usa. Ringrazio tutte le persone che hanno provato invano ad aiutarmi in questa vicenda surreale. Manderò giù il boccone e ripartirò, come sempre».

Foto di copertina: Instagram | @bortobo

Leggi anche: