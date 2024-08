Francia, esplosione davanti a una sinagoga. Un agente ferito. «Individuato un sospetto con la bandiera della Palestina» – Il video

«Si sta facendo di tutto per trovare l’autore di questo atto terroristico. La lotta all’antisemitismo è una lotta costante, di una nazione unita», ha dichiarato Macron

Un agente di polizia è rimasto ferito dopo un’esplosione e un incendio davanti a una sinagoga nel sud della Francia, a La Grande-Motte, nell’Hérault. La Procura nazionale antiterrorismo precisa che cinque persone, compreso il rabbino, si trovavano all’interno della sinagoga Beth Yaacov al momento dell’attacco, ma non sono rimaste ferite. Tutto sarebbe partito da una bombola di gas contenuta in un’auto. Due delle porte della sinagoga sono state danneggiate dall’incendio. Una persona sospetta, riporta è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso davanti all’edificio poco dopo l’esplosione: aveva con sé una bandiera palestinese. L’uomo è stato filmato mentre lasciava i locali dopo l’incendio, riferisce una fonte vicina alle indagini, confermando le informazioni di Bfmtv. La telecamera di videosorveglianza mostra, secondo un’altra fonte vicina al caso, quest’uomo con delle bottiglie vuote in mano e con una bandiera palestinese intorno alla vita.

Pensées pour les fidèles de la synagogue de la Grande-Motte et tous les Juifs de notre pays. Tout est fait pour retrouver l’auteur de cet acte terroriste et protéger les lieux de culte.



La lutte contre l’antisémitisme est un combat de chaque instant, celui de la Nation unie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2024

