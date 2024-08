La sfida tra Rafa Nadal e Will Smith sul Lago di Como: le due star in Italia per la prima tappa di E1, il gran premio delle barche elettriche

Mentre sul tracciato di Zandvoort si tiene la terza sessione di prova libere del Gp d’Olanda di Formula 1, sul Lago di Como va in scena una gara per certi versi simile. È una sorta di Formula 1 sull’acqua, si chiama E1 Lake Como Gp ed è il primo campionato al mondo di barche da corsa completamente elettriche. A sfidarsi sulle acque del lago italiano ci sono due star d’eccezione: il tennista Rafa Nadal e l’attore Will Smith. Il nuovo campionato è organizzato dall’Union Internationale Motonautique (Uim), la lega internazionale per tutte le attività di motonautica, e si svolge venerdì 23 e sabato 24 agosto. In gara ci sono nove team internazionali, con la partecipazione di alcuni ospiti d’eccezione. Non solo Nadal e Will Smith, ma anche l’ex stella del football americano Tom Brady.

Le barche da corsa

Le imbarcazioni sono state ideate dalla designer norvegese Sophi Horne. Ogni barca da corsa misura 3 metri per 7,5, pesa 1.150 chili ed è in grado di viaggiare a una velocità di 50 nodi, pari a 57 miglia. La particolarità, come detto, è che si tratta di barche completamente elettriche, con un motore e una batteria da 150 kW di potenza. «I nostri equipaggi sono composti da un uomo e una donna e tutti i piloti gareggiano con RaceBird, la prima imbarcazione da corsa completamente elettrica al mondo che combina un design elegante e futuristico con l’innovativa tecnologia degli aliscafi», ha spiegato Rudi Basso, amministratore delegato dell’UIM E1 World Championship.

La sfilata di vip

Per attirare ancora più spettatori, gli organizzatori hanno puntato su alcune icone del mondo dello sport e dello spettacolo. Alcuni di loro, a partire da Rafa Nadal, sono proprietari di squadre del nuovo campionato. Tra gli altri vip avvistati sul Lago di Como, oltre a quelli già citati, ci sono anche l’ex calciatore Didier Drogba, il giocatore indiano di cricket Virat Kohli, l’ex pilota di Formula 1 Sergio Perez, il dj americano Steve Aoki e il cantautore statunitense Marc Anthony.

Leggi anche: