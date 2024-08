L’arma segreta contro i capelli ricci? Sta nei funghi. La crema «miracolosa» sbarca sul mercato Uk

Possono essere pregevoli ma anche pericolosi, in altri casi allucinogeni. Dei poteri dei funghi sull’organismo pensavamo di sapere tutto. Sino a quando un’azienda britannica, la Dyson, non ha sparigliato annunciando una nuova, imprevista proprietà: lisciare i capelli. Già, gli ingegneri della ditta Uk ne sono talmente certi che stanno per mettere in vendita un nuovo prodotto, una sorta di balsamo sui generis che promette di «ridurre i ricci del 50%». Si chiamerà Chitosan, in omaggio all’omonimo componente delle cellule delle orecchiette già usato comunemente in vari prodotti di cura della pelle. «È delicato ma forte, è ciò che dà ai funghi la loro forma e costituisce la base del nostro nuovo prodotto», spiegano orgogliosi da Dyson a 48 ore dalla messa sul commercio del Chitosan per capelli. Che sarà disponibile in due diverse forme: crema o siero. Il prezzo? Cinquanta sterline in entrambi i casi per una confezione da 100ml, come riporta divertito il Guardian. Come si dipana il potere di quel microcomponenti dei funghi? «La macromolecola complessa aiuta a creare legami flessibili che aiutano i capelli boccolo per boccolo, con resistenza doppia, dando loro movimento e brillantezza». Ci sarà da fidarsi? Da martedì, la prova del nove ai consumatori britannici. O meglio, ai loro capelli.

