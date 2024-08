Duplantis non si ferma più. Nuovo record del mondo nel salto con l’asta: la prodezza a 6,26 metri – Il video

Armand Duplantis non si ferma più. Venti giorni dopo aver fissato il nuovo record del mondo nel salto con l’asta, saltando alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’altezza di 6,25 metri, l’atleta svedese ha regalato il bis – al mondo e a se stesso – migliorandosi ancora, seppur appena di un centimetro. Oggi, Duplantis ha vinto la gara di salto con l’asta del “Silesia Kamila Skolimowska Memorial” a Chorzow, in Polonia, saltando la misura di 6,26 metri. “Mondo”, com’è soprannominato il 24enne svedese, stabilisce così il decimo record mondiale nella disciplina in quattro anni e mezzo. Quella con l’asta della disciplina dell’atletica è ormai per lui – campione olimpico a Rio e Parigi – una sfida personale. Che potrebbe continuare ancora per molto tempo.