È guerra tra Israele ed Hezbollah. L’attacco dell’Idf, dal Libano lanciati 320 razzi in risposta – Il video

Si aggrava la crisi in Medio Oriente: Israele ha annunciato un attacco preventivo mirato ai lanciamissili in Libano, un lancio programmato alle 5 del mattino a cui Hezbollah ha replicato inviando 320 razzi su 11 siti israeliani. Il primo ministro Benjamin Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza alle 7 ora locale. «Il numero di razzi Katyusha lanciati finora è più di 320… verso posizioni nemiche», dichiara in un comunicato Hezbollah, che aggiunge di aver preso di mira 11 basi e caserme israeliane. Il gruppo sostiene che «la prima fase si è conclusa con un successo totale», aggiungendo che si sono puntate «le caserme e le posizioni israeliane per facilitare il passaggio dei droni d’attacco verso obiettivi». Intanto il presidente Usa Joe Biden «sta monitorando attentamente la situazione». «È stato impegnato con il suo team di sicurezza nazionale per tutta la notte», ha dichiarato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sean Savett. «Sotto la sua direzione, alti funzionari statunitensi hanno comunicato ininterrottamente con gli omologhi israeliani. Continueremo a sostenere il diritto di Israele a difendersi e continueremo a lavorare per la stabilità regionale».

