«Vengo a darti due sberle»: Chadia Rodriguez contro un uomo che le chiede di spogliarsi – Il video

Musica interrotta, Chadia Rodriguez decide di non farla passare liscia ad un uomo che le chiede a gran voce di togliersi la camicia. La scena si è consumata due giorni fa durante la tappa sarda, a Budoni, dell’Holi Dance Festival. «Cos’è che hai detto tu? – risponde la rapper al microfono, mentre lo show viene bloccato – Amore se mi togliessi la camicia poi sarebbe un problema per te. Porta rispetto, perché sei adulto e sei circondato da ragazzini, che poi prendono il tuo esempio di merda. Ricordatelo! Poi pensano che sia normale! “Levati la camicia” cosa? Che vengo a darti due sberle! Ma come ti permetti? Ma vedi di imparare a stare al mondo!».

Video Tiktok di Deennidodoo

