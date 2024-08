Sinner primo, ma non nello stipendio: chi sono i tennisti che guadagnano di più al mondo

Più di 42 milioni di dollari in un anno. È questo quanto si è messo in tasca il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, al momento numero tre nel ranking Atp. Più di tutti i suoi colleghi. Forbes ha stilato la classifica dei tennisti più pagati negli ultimi 12 mesi e le sorprese non sono poche. A cominciare da Jannik Sinner: l’attuale numero 1 al mondo è quinto con “soli” 26 milioni dollari.

Il podio

Come già detto lo spagnolo domina la classifica con 42,3 milioni di dollari incassati in un anno, 32 in sponsor. A distanza segue Novak Djokovic. Il finale di stagione del 2023 con le vittorie agli Us Open, alle Atp Finals e al Masters 1000 di Parigi Bercy gli ha portato in dote 12,2 milioni di dollari, più di tutti nel circuito. Dalle sponsorizzazioni sono poi arrivati altri 25 milioni per un totale di 37,2 milioni di dollari. La sorpresa sul podio è la tennista francese Coco Gauff. A 20 anni è l’atleta più pagata al mondo nella sua disciplina: 27,1 milioni di dollari spalmati in maniera non equa tra sponsorizzazioni (ben 20 milioni) e montepremi (7 milioni).

Sinner e Nadal

Sinner si può consolare con un quinto posto. Le vittorie dell’ultimo anno (Pechino, Vienna, Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati, Coppa Davis), comprese le ultime, sono valse 11,6 milioni di dollari in montepremi. A questi vanno aggiunti 15 milioni di sponsorizzazioni tra Gucci, Lavazza, Rolex, per esempio, che lo fanno arrivare al totale di 26,6 milioni di dollari. Appena dietro c’è Rafael Nadal, con un bottino di 23,3 milioni. Lo spagnolo, 14 volte campione al Roland Garros, ha guadagnato 23 milioni dalle sponsorizzazioni.

Gli altri nella Top 10

Salendo al quarto gradino della classifica troviamo la numero 1 nel ranking WTA Iga Swiatek: per lei 11,7 milioni per meriti sportivi, seconda solo a Djokovic. Ben 15 arrivano dalle sponsorizzazioni, per un totale di 26,7 milioni di dollari. Settimo poi è il tennista russo Daniil Medvedev con 20,3 milioni. Ottava Naomi Osaka, giapponese, con 14,6 milioni di dollari: quasi tutti da sponsorizzazioni. Il norvegese Casper Ruud è nono, poco sotto i 14 milioni di dollari. Infine, chiude la top dieci la bielorussa Aryna Sabalenka con 13,7 milioni di dollari guadagnati in un anno.

