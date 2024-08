Pronti per la quarta stagione di Ted Lasso, rinnovati i primi contratti

Se è vero che tre indizi fanno una prova allora la quarta stagione di Ted Lasso si farà. Tre indizi che hanno tre nomi e tre volti, quelli di Hannah Waddingham, Brett Goldstein e Leslie Higgins, tre dei protagonisti della serie, in onda su Apple Tv, diventata con sole tre stagioni all’attivo, un piccolo cult. Come riportato dal sito specializzato Deadline, Warner Bros.Television avrebbe già rinnovato i contratti ai tre attori, cosa che, come specificano i rumors, non sarebbe mai accaduta se la rete non avesse già trovato un accordo con Jason Sudeikis, che non è solo il volto principale del popolare show da ben 13 Emmy, ma anche co-creatore della serie e produttore esecutivo. Lo stesso Sudeikis d’altra parte già alla fine della terza stagione aveva lasciato la porta aperta sostenendo che la serie avrebbe potuto avere diversi risvolti in termini di produzione, anche in forma di podcast o romanzo. L’altro genitore di Ted Lasso, il mitico Bill Lawrence, genio della sit-com americana già ideatore di piccole grandi perle della storia della tv americana come Spin City e Scrubs, si era già in passato mostrato possibilista riguardo una quarta stagione di Ted Lasso. Chi invece quasi certamente non parteciperà alla festa sarà Phil Dunster, che interpreta Jamie Tart, per molti la versione sit-com della rockstar del calcio inglese Jack Grealish, a causa del lavoro nelle serie The Devil’s Hour e Surface.

La storia di Ted Lasso, personaggio che ha una genesi molto più vecchia della serie, essendo stato creato nel 2013 dallo stesso Sudeikis per NBC Sports, per lanciare la trasmissione delle partite del campionato inglese negli Stati Uniti, parte dalla fine del matrimonio di Rebecca Welton, che si ritrova presidente della squadra tanto cara all’odiato ex marito, l’AFC Richmond, club che milita nella Premier League. Per far fallire la squadra nella maniera più clamorosa possibile decide di ingaggiare un allenatore americano che si è sempre occupato di football e del calcio ignora fino all’ultimo dei fondamentali. L’incipit, che per molti riprende la storia vera di Terry Smith, coach di football americano che ha rilevato il Chester City diventandone primo allenatore, sembra surreale e in realtà la storia in sé, che si sviluppa attorno la vita quotidiana dei membri del club, rimane surreale. Il calcio diventa declinazione metaforica di un approccio alla vita, quello del bravo e baffutissimo Ted Lasso, che cattura tutti i personaggi della serie e anche per chi la serie la guarda soltanto da casa. Le riprese della quarta stagione di Ted Lasso dovrebbero partire non prima del 2025.

