Ucraina, bombardamenti e sciami di droni, allarme nazionale. Blackout a Kiev e a Leopoli, almeno sei morti

Un attacco che coinvolge 15 regioni ucraine, da quelle al confine orientale con la Russia fino a Leopoli, all’estremità occidentale: è allarme nazionale. Bombardamenti aerei e sciami di droni con obiettivi precisi: centri cittadini come Kiev, ma anche infrastrutture energetiche per causare blackout strategici per limitare la contraerea ucraina. Almeno sei sarebbero i morti, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Sabato sera, 24 agosto, un missile Iskander ha colpito l’hotel Shappire di Kramatorsk dove alloggiava un team di giornalisti di Reuters. Il britannico Ryan Evans è rimasto vittima del bombardamento, mentre il fotoreporter premio Pulitzer Thomas Peter è ferito in maniera grave.

L’attacco russo

È lo stesso primo ministro ucraino Denys Shmyhal ad annunciarlo: «Sono 15 le regioni ucraine colpite da massicci attacchi russi». Un’offensiva proveniente dall’aria con missili e sciami di droni. Esplosioni sono state registrate dai diversi governatori delle regioni di Kiev, Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi, Lutsk e Kryvyi Rih. Sarebbero almeno sei i morti: una vittima sarebbe stata uccisa da un attacco missilistico a un condominio di Lutsk Ihor Polishchuk, nell’oblast di Volyn. A riferire la notizia è stato il sindaco della comunità su Telegram.

Kiev e Leopoli al buio

Gli attacchi hanno coinvolto anche grandi centri come Leopoli e la capitale del Paese, Kiev. Nella regione sarebbero almeno tre le vittime dei bombardamenti. I cittadini hanno registrato sette esplosioni questa mattina, 26 agosto, nella capitale: in molti si sono rifugiati nelle metropolitane della città. Vettori degli attacchi sono diversi droni lanciati dalle truppe di Mosca, più di 10 intercettati, altri andati a segno. L’offensiva ha comportato numerosi blackout in diverse zone di Kiev. Una situazione simile ha colpito la regione di Leopoli e la stessa città. I russi hanno colpito degli impianti energetici causando danni e interruzioni nell’erogazione della corrente. «Il nemico ha attaccato gli impianti energetici nella regione di Leopoli, di conseguenza, ci sono interruzioni parziali di elettricità nella città di Leopoli e nella regione», ha comunicato il governatore Maksym Kozytskyi sui social.

La risposta ucraina

Le truppe di Kiev hanno lanciato nella notte tra il 25 e il 26 agosto decine di droni nella regione russa di Saratov, molto lontana dai confini ucraini. Una donna è stata ferita in modo grave e alcune abitazioni sono state danneggiate. I sistemi di difesa russi avrebbero intercettato circa 20 droni: 9 a Saratov, tre nella regione di Kursk, altri nelle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula.

Il bombardamento a Kramatorsk contro i giornalisti

Sabato 24 agosto, intorno alle 22 e 30, un missile Iskander ha centrato l’hotel Shappire di Kramatorsk, a venti chilometri dal fronte. Dentro, nell’albergo quasi deserto, alloggiava un team di Reuters. Ryan Evans, britannico, addetto alla sicurezza del gruppo è stato trovato senza vita, mentre il fotografo statunitense premio Pulitzer Thomas Peter è ricoverato in condizioni gravi. Altri tre sono i feriti.

In copertina: EPA/NATIONAL POLICE OF UKRAINE I I soccorsi ucraini al lavoro nell’hotel colpito dal missile russo a Kramatorsk dove è morto il cittadino britannico Ryan Evans del team di Reuters, 25 agosto Kramatorsk

