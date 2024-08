Sandro Tonali pronto al rientro dopo 10 mesi di squalifica per le scommesse: «Ha lavorato sodo, sarà una liberazione»

Dopo l’addio alla Serie A della scorsa estate, svestita la maglia del Milan e indossata quella del Newcastle, il centrocampista Sandro Tonali ha attraversato il periodo più brutto della sua carriera. Dieci mesi di squalifica per aver violato le regole sulle scommesse, fatte mentre giocava nel campionato italiano. Oggi, 27 agosto, finisce un lungo periodo di stop impostogli dalla federazione. «Per lui sarà un’incredibile liberazione», ha detto oggi il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, alla vigilia della gara contro il Nottingham Forest, valevole per la Coppa di Lega inglese, per la quale Tonali risulta tra i convocati. Il centrocampista ex Milan non ha svolto l’allenamento pre-partita, ma «sarà sicuramente in squadra», ha promesso Howe. «Ha lavorato incredibilmente duro per essere al top della sua forma fisica. Immagino che viva una gamma di emozioni, con molta eccitazione. Quando hai molto tempo libero, hai molto tempo per riflettere. Ora è solo tornato a fare ciò che ama».

