Missili e droni sull’Ucraina: dalla Russia si alzano in volo i bombardieri. Almeno tre i morti, uno a Zaporizhzhia

Che sia una risposta all’offensiva di Kursk o una mossa studiata da tempo, la Russia continua a bombardare l’Ucraina con missili e droni. Secondo l’aeronautica militare di Kiev «bombardieri e droni russi stanno volando verso il Paese. Missili potrebbero entrare nello spazio aereo ucraino tra circa due ore». Al momento si contano due morti, quattro feriti e cinque dispersi per un attacco avvenuto nella cittadina di Kryvyi Rih, oblast di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina orientale. Il Kiev Indipendent cita il capo dell’amministrazione militare della città, Oleksandr Vilkul, secondo il quale un missile avrebbe colpito un hotel. «L’operazione di salvataggio è in corso. Tutti i servizi di emergenza, comunali e medici stanno operando», scrive su Telegram il capo dell’amministrazione militare distrettuale Yevhen Sytnychenko. I feriti sono stati portati in ospedale.

L’attacco

In volo si sono alzati numerosi bombardieri russi Tu-95ms, partiti dalla base aerea di Engels. L’attacco di Mosca dovrebbe essere indirizzato sull’intero territorio ucraino, già in allarme nazionale da ieri, 26 agosto. Vettori sono stati lanciati contro le regioni occidentali del Paese e nella regione di Khmelnytskyi sono già state segnalate esplosioni. Droni hanno sorvolato le regioni di Cherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Lo sciame ha provocato un morto e due feriti nel distretto di Zaporizhzhia.

In copertina: EPA/NATIONAL POLICE OF UKRAINE I I soccorsi ucraini al lavoro nell’hotel colpito dal missile russo a Kramatorsk dove è morto il cittadino britannico Ryan Evans del team di Reuters, 25 agosto Kramatorsk

